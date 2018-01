Rexona defende liderança na Superliga As quartas-de-final da Superliga Feminina de Vôlei começam neste sábado, com três partidas. O destaque fica para a Rexona/Ades, invicta em 16 jogos, sob o comando do técnico Bernardo Rezende, que recebe o Sesi Esporte às 13 horas, na primeira partida da série melhor-de-três. Em quadra, uma musa da nova geração: Jaqueline, 21 anos, 1,86 m, 70 kg. A atacante deixou a Finasa/Osasco depois de quatro anos, para integrar o time carioca. Melhor jogadora do Mundial Juvenil de 2001, na República Dominicana, Jaquie é a terceira melhor jogadora de defesa e recepção da Superliga, além de sétima no ataque. Além desse jogo, Osasco, time do técnico José Roberto Guimarães, recebe a Detur/São Caetano às 17 horas, e a Oi/Campos joga em casa com a Brasil Telecom. No domingo, ao meio-dia, a MRV/Minas vem a São Paulo enfrentar a Blue Life/Pinheiros, com transmissão da RedeTV!.