Rexona e Minas vencem na Superliga Rexona e Minas saíram na frente na disputa das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei. O time paranaense derrotou Osasco, em São Paulo, por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/19, 15/25 e 25/21, em 1h36 de jogo. As duas equipes voltam a se enfrentar sábado, em Curitiba. Minas também precisou de quatro sets para superar o Pinheiros, em Belo Horizonte, com parciais de 25/18, 25/21, 21/25 e 25/18, em 1h47 de partida. O segundo duelo também será sábado, em São Paulo.