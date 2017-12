Rexona e Osasco vencem na Copa Salonpas Nos dois jogos realizados na noite desta quarta-feira pela Copa Salonpas, vitória do Rexona-Ades por 3 sets a 0 no All Stars (25/22, 25/15 e 25/18) e do Finasa/Osasco por 3 sets a 2 no Minas Tênis (17/25, 16/25, 25/20, 25/17 e 16/14). Com isso, a rodada desta quinta-feira servirá apenas para definir a ordem dos confrontos das semifinais, uma vez que Rexona-Ades, Finasa, Minas e All Stars (Bélgica) já garantiram a classificação.