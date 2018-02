Rexona está na final da Superliga O Rexona/Ades venceu neste sábado, fora de casa, o Oi/Campos por 3 sets a 1 (22/25, 26/24, 25/21 e 26/24) e garantiu vaga na final da Superliga Feminina de Vôlei. O time do Rio disputará o título com o Finasa/Osasco, bicampeão da competição. No primeiro set, as donas da casa pareciam ansiosas e deixaram as visitantes abrirem no placar (4 a 1). Aos poucos, o time de Campos recuperou a concentração e, sob o comando de Fofinha, fechou em 25 a 22. No set seguinte, Campos abriu o placar (8 a 5). Mas o time do Rio conseguiu virar. A partir do terceiro set, o Rexona demonstrou mais tranqüilidade e liderou o jogo. Mesmo com a derrota, Campos comemorou o desempenho na competição: "Quando a partida terminou, a Leila e a Venturini vieram me cumprimentar pelo belo trabalho. Foi gratificante", disse o técnico Luizomar de Moura.