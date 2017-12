Rexona estréia amanhã na Superliga O grande favorito ao título da Superliga Feminina de Vôlei estréia nesta quarta-feira na competição. Jogando na Barra da Tijuca, o Rexona/Ades recebe o Macaé, às 20h30, com transmissão da SporTV. As donas da casa contam com a levantadora Fernanda Venturini como principal destaque, além do técnico Bernardinho. A oposto Leila, duas vezes medalhas de bronze em Jogos Olímpicos (Atlanta/96 e Sidney/2000), e a meio-de-rede Fabiana são outros dois destaques da equipe carioca, que conta também com a ponteira Sassá. Sempre cauteloso, Bernardinho não espera um jogo fácil. "O Macaé está melhor do que no Campeonato Carioca. Tanto que contrataram a Janina para melhorar o bloqueio. Essa estréia merece uma atenção especial de todo o nosso grupo. Temos de ser consistentes para não sofrermos derrotas inesperadas", disse o treinador. "A última vez que o Rexona-Ades conquistou a Superliga foi na temporada 99/00. Por isso, estamos muito motivados para, nesta edição, recuperarmos esta posição." O Macaé ficou na oitava posição na temporada passada. O grande destaque do time é a experiente meio-de-rede Janina, bronze nos Jogos Olímpicos de Sidney/2000. "Fizemos uma preparação especial para esta partida. Nosso time é bem novo e tem muitas jogadoras ainda juvenis. Eu, a Cíntia e a Vanessa somos as únicas jogadoras adultas. Vai ser uma partida difícil. Sabemos que o Rexona é superior, mas mesmo assim temos que dar o máximo em quadra", avaliou a jogadora. O outro jogo da rodada é entre Sesi Esporte e MRV/Minas, que jogam em Uberlândia, às 19 horas.