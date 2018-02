Rexona ganha mais uma na Superliga O Rexona/Ades venceu o Oi Campos por 3 sets a 0 (25/11, 25/16 e 25/23), neste domingo, e continua invicto na Superliga Feminina de Vôlei, com cinco vitórias. O time do técnico Bernardinho é o segundo na classificação do torneio, com apenas um set perdido. A liderança é do Finasa/Osasco, com o mesmo número de vitórias e nenhum set perdido. Com mais volume de jogo, o Rexona dominou a partida desde o início. O bom saque dificultou a recepção do rival, que ficava cada vez mais nervoso. No segundo set, Campos continuou a enfrentar problemas na recepção. A estratégia do Rexona de sacar em cima da líbero Stephany, que substituiu a titular Fabi, contundida, deu certo. O terceiro set foi o mais equilibrado. A recepção de Campos melhorou e a equipe começou a acertar as jogadas de ataque, mas já era tarde para reverter o resultado. Para a oposto Leila, do Rexona, o mais difícil do jogo foi manter a concentração. "Querendo ou não, sempre existe a síndrome do terceiro set quando o time está ganhando por 2 a 0." Para o técnico do Oi Campos, Luizomar de Moura, faltou controle emocional à equipe. "O time se enrolou no começo e ficou assim o tempo todo. Para jogar contra uma equipe do nível do Rexona é preciso estar muito bem em todos os aspectos. Nossos maiores pecados foram as falhas na recepção e a insegurança." Na quarta-feira, o Rexona enfrenta o Pinheiros/Blue Life em São Paulo, enquanto Campos desafia o Finasa, em Osasco.