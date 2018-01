Rexona ganha mais uma na Superliga O Rexona/Ades ganhou seu 11.º jogo em 11 disputados pela Superliga feminina de vôlei na noite desta quarta-feira. Venceu o Brasil Telecom por 3 sets a 0 (25-20, 25-18 e 25-18) no jogo disputado no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. A jogadora Fabiana, do Rexona, foi eleita a melhor da partida. Com mais esta vitória o time do Rio lidera isoladamente a competição, com 100% de aproveitamento. Em segundo lugar está o Finasa/Osasco, que ganhou 9 jogos. E o terceiro lugar é justamente do Brasil Telecom, que tem uma campanha regular: ganhou seis partidas e perdeu outras seis (já tem 12 jogos disputados). Mesmo com a ótima campanha, o técnico Bernardinho acha que o Rexona ainda precisa melhorar muito. ?Estamos carregando a responsabilidade de favorito desde o início, o time está ganhando, mas ainda está irregular, errando muitos ataques. Ainda temos tempo. Precisamos ter consistência de um time campeão.?