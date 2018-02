Rexona inicia decisão em casa A primeira partida da final da Superliga Feminina de Vôlei será sábado, às 13h, no Rio de Janeiro. A decisão, em melhor de cinco jogos, será entre Rexona (do Rio) e Osasco. A escolha do local da estréia foi feita por Bernardinho, técnico do Rexona, uma vez que o time tem a melhor campanha.