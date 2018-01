Rexona mantém Bernardinho e Fernanda A equipe do Rexona-Ades renovou o contrato do técnico Bernardinho e da levantadora Fernanda Venturini para a disputa da próxima Superliga Feminina de Vôlei, a partir do segundo semestre. Os dois estiveram no grupo que foi vice-campeão da última edição do torneio, no começo do mês passado. Apesar da renovação, Bernardinho continua no comando da seleção masculina de vôlei - enquanto ele se dedica exclusivamente ao time do Brasil, as jogadoras da Rexona voltam aos treinos no dia 16 de maio, sob o comando interino de Helio Griner. ?Esse é um projeto que já dura oito anos e a renovação foi quase que automática, ainda mais agora que começamos uma nova etapa na cidade do Rio de Janeiro. Daqui para frente temos de melhorar não só em termos de resultados com a equipe, mas também em projetos, com novos núcleos e o desenvolvimento de outras atividades?, explicou Bernardinho, que conquistou a medalha de ouro com a seleção masculina na Olimpíada de Atenas, em 2004. Já Fernanda Venturini prepara sua aposentadoria. ?Quero vencer a Superliga nesta temporada para encerrar a minha carreira com chave de ouro e ter o meu segundo filho?, disse a levantadora.