Rexona pega Campos para reverter série Na segunda rodada da semifinal da Superliga Feminina de Vôlei a Rexona-Ades volta a encarar, às 13 horas, a Oi/Campos, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. O time de Campos lidera a série melhor-de-cinco por 1 a 0. Pela Superliga Masculina, o Banespa enfrenta a Unisul, às 15h30, em São Bernardo do Campos, pelas quartas-de-final. O time catarinense tem 1 a 0 na série melhor-de-três. Outros dois jogos, às 20h30: Bento e On Line; Araraquara e Telemig/Minas.