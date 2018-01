Rexona segue invicto na Superliga O Rexona-Ades derrotou neste sábado o Macaé Sports por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 26/24 e 25/16, e segue invicto na Superliga Feminina de Vôlei. No outro jogo da rodada, o Finasa/Osasco bateu o Brasil Telecom por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/17 e 25/21. A partida entre Sesi Esporte e MRV/Minas foi cancelada em razão da morte do ex-técnico da seleção brasileira, Wadson de Lima.