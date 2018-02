Rexona vence e Osasco perde na Superliga Jogando em casa, a Blue/Life/Pinheiros venceu a Finasa/Osasco por 3 sets a 1 (25/23, 25/16, 28/30 e 25/23), neste sábado, pelo returno da Superliga Feminina de Vôlei. Apesar disso, a equipe de Osasco, que só havia perdido no torneio para o líder Rexona, está em segundo lugar no torneio. Em Belo Horizonte, o Rexona derrotou o Fiat/Minas por 3 sets a 0 (25/15, 25/22 e 25/17). Assim, o time carioca chegou a 28 pontos (14 vitórias), quatro a mais do que o segundo colocado ? Osasco tem 11 vitórias e duas derrotas.