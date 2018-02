Rexona vence e provoca o 3º jogo O Rexona venceu o São Caetano na noite desta quinta-feira por 3 sets a 2 e forçou a terceira e decisiva partida das quartas-de-final da Superliga Feminina de Vôlei. A partida, realizada em São Caetano, teve as parciais de 26/24, 26/28, 25/23, 22/25 e 15/13, em 136 minutos. O terceiro e decidivo confronto deverá acontecer no próxima final de semana em Curitiba. ?Foi mais do que uma vitória, pois o time demonstrou garra e determinação. Até agora, não tínhamos visto isso no Rexona. Saímos fortalecidos de São Caetano?, disse o técnico Helio Griner.