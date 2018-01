Rexona vence Pinheiros na Superliga O Rexona conquistou a nona vitória na Superliga Feminina de Vôlei, ao derrotar o Pinheiros, na noite desta segunda-feira, por 3 sets a 0. A partida, realizada em São Paulo, teve as parciais de 25/22, 25/21 e 25/19, em 71 minutos. Terceiro colocado na classificação geral, o Rexona se prepara para enfrentar o vice-líder BCN na última rodada do returno, na próxima quinta-feira, em Osasco. O Pinheiros terminou a rodada na sexta colocação, com 16 pontos, em 13 jogos. O próximo desafio da equipe paulista será o líder MRV/Minas na próxima quinta-feira (27), em Belo Horizonte. Os quatro primeiros colocados têm o direito de escolher o local da primeira partida da série melhor de três das quartas-de-final. Classificação 1º - MRV/Minas 2º - BCN/Osasco 3º - Rexona 4º - Automóvel Clube/Campos 5º - Macaé/Nuceng 6º - Blue Life/Pinheiros 7º - Açúcar União São Caetano 8º - CadSoft/T.C São José