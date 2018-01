Rexona/Ades começa Superliga com vitória O Rexona/Ades, da levantadora Fernanda Venturini, confirmou seu favoritismo estreou com vitória na Superliga feminina de vôlei. Nesta sexta-feira, venceu o Asbs/Suzano por 3 sets 0 (25/9, 25/18 e 25/8) no Ginásio da Tijuca, no Rio. O torneio continua neste sábado com mais dois jogos: Finasa/Osasco x Flamengo e Oi/Macaé x São Caetano/Mon Bijou.