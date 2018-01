Reynoso surpreende ao vencer Derby O cavaleiro José Roberto Reynoso Filho, de 21 anos, filho do consagrado Alfinete, surpreendeu favoritos, ao vencer, hoje, o tradicional Derby do Clube Hípico de Santo Amaro. José Reynoso foi o único, dentre 43 conjuntos, a zerar o percurso com obstáculos a até 1,40 metro de altura. Com Cavalor Crazy Lover, completou o percurso em 2min26s66. Vítor Alves Teixeira, o melhor cavaleiro do concurso do 66.º aniversário do Clube Hípico, ganhou um relógio no valor de R$ 12 mil.