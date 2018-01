Reynoso vence Derby de Santo Amaro O cavaleiro José Roberto Reynoso Fernandez Filho venceu neste domingo o Derby de Santo Amaro, prova que marcou o 67º aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Com apenas uma falta no desempate, José Roberto Reyonso conquistou o bicampeonato do torneio, superando Marcelo Artiaga.