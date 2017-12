Riad vibra com os elogios de Bernardinho "Gosto muito do estilo de jogar do Riad, ele certamente é uma das nossas promessas. É um jogador eficiente e muito alto, que em breve deve arrumar seu espaço." O elogio ao central da Ulbra/São Paulo é de ninguém menos que Bernardinho, o técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, que antes de viajar para a Copa do Mundo convidou o central para treinar com o grupo que vai disputar a competição japonesa de 16 a 30 deste mês. Riad, de 22 anos, tem 2,05 m e é peça fundamental do time comandado por Marcelo Franckowiak, que conquistou seu primeiro título no Campeonato Paulista, diante do Wizard/Suzano. No primeiro dos dois jogos da decisão, o bloqueio de Riad parou os ataques dos adversários e foi o principal destaque do time. Apesar disso, só começou a jogar com 16 anos, no Flamengo. "Comecei a me interessar pelo vôlei quando vi aquele time da Olimpíada de Barcelona/92, mas não pensava em jogar. O contato com a bola veio mesmo em 1995. Eu tinha 14 anos e 1,95m, então jogava no colégio e na rua, era a sensação do momento. Só fui começar a jogar para valer aos 16, quando fui até o Flamengo e me inscrevi no clube", conta o carioca. "Quando comecei a jogar o vôlei já estava meio ?caído?, era na época em que o técnico da Seleção era o Radamés Lattari. Mesmo assim, minha mãe ainda deu apoio o tempo todo. Meu pai era mais caladão, só perguntava do resultado dos jogos. Há mais ou menos um ano, minha mãe me disse que um dia saí para o jogo e meu pai falou que ela estava me iludindo com essa história de ser jogador de vôlei, que eu estava dando preferência ao esporte que ao colégio. Hoje, que sou profissional, ele é mais interessado que minha mãe no meu desempenho em quadra", comemora. Na primeira partida da final do Estadual, o jogador se destacou pelos bloqueios que anularam o ataque adversário. "No começo do ano passado eu já havia sido convidado para treinar com a Seleção. Neste ano, por causa de uma contusão no joelho do Felizerdo, o Bernardinho voltou a me chamar. Com a Seleção, aprendi coisas que nunca havia visto, como vários tipos de posicionamento no bloqueio, toda aquela malandragem que é preciso ter. O cara do meio tem de ser muito rápido, estar em todas as bolas. Acho que o resultado do treino foi visto no sábado, né?", diz. Pelo menos até o encerramento do ciclo olímpico, no final de 2004, Riad está sossegado. "Todos sabemos que o grupo que vai para Atenas é este e que ninguém entra e ninguém sai. A única briga ali é entre o André Heller e o Henrique, que o Bernardinho ainda não decidiu o cortado. Eu mantenho meus pés no chão e espero que no final de 2004 eu ganhe uma chance na Seleção", afirma. Antes de chegar à categoria adulta, Riad foi campeão mundial infanto juvenil, em 1998, na Rússia, e infanto, em 2000, na Polônia. Quando saiu do Flamengo ficou dois meses no Botafogo, passou para o Barão/Blumenau, onde ficou até 2002, e chegou à Ulbra. "Uma das coisas que me dão mais orgulho na carreira é poder dizer que joguei ao lado do Marcelo Negrão na Ulbra. Quando era moleque, era dele que eu mais gostava porque para ele não tinha bola perdida, ele atacava de qualquer lugar da quadra. Depois de tudo o que ele conquistou, nem era um cara "salto alto". Na minha posição, quero chegar a ser como o Gustavo, que para mim é o melhor bloqueador do mundo. Além disso, é completo porque ataca rápido e saca muito bem." Sobre os elogios que recebeu de Bernardinho e de seu técnico na Ulbra, em relação a ser uma revelação do vôlei, ele desconversa: "Não quero ser revelação só este ano. Para me dar bem, vou ter de ser revelação todos os anos, um após o outro, até conseguir chegar à Seleção e me manter lá."