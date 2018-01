Ribeirão Preto terá torneio de surfe Quando uma pessoa mora no interior de São Paulo e gosta muito da cidade costuma usar a expressão: "Para ser perfeita só falta a praia." Em Ribeirão Preto (SP) não há praia, mas ondas não faltam. Nos próximos dias 15 e 16 a cidade terá a primeira competição de surfe em ondas artificiais da América Latina - no Splash Beach Parque, localizado a 3 minutos do Ribeirão Shopping Center. Para promover o evento e testar o potencial do surfe na piscina de 60 metros de comprimento por 30 metros de largura - que pode proporcionar oito tipos diferentes de onda de altura de até 1,40 metro (criadas por quatro turbinas) - vários atletas renomados foram convidados, como Fábio Gouveia, Teco Padaratz, Ricardo Bocão e Picuruta Salazar. A competição, no entanto, reunirá atletas mirins como Matheus Salazar, Ilka e Ian Gouveia, Miguel Pupo, Mateus Toleio, Luan Wood e Jéssica Marques. Mundial Júnior - A falta de ondas está adiando a disputa do Mundial Pró Junior, na Austrália. Mas os brasileiros continuam firmes na competição, como Adriano de Souza, que luta pelo bicampeonato.