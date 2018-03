Ribeiro vai disputar Ironman Havaí Beneficiado pela desistência de um competidor pré-classificado, o carioca Alexandre Ribeiro conseguiu uma vaga para disputar o Ironman do Havaí, dia 6 de outubro. Alexandre terminou em nono lugar a edição do Ironman Brasil, no último fim de semana, em Florianópolis (SC), seletiva da América Latina para a prova do Havaí. O triatleta é o único profissional brasileiro, entre os homens, que representará o País na tradicional competição havaiana.