Ricardinho pede dispensa da Seleção O levantador Ricardinho pediu dispensa da seleção brasileira de vôlei, que disputa o Sul-Americano, de 14 a 18, em Lajes (SC), por causa de assalto a sua casa, em Maringá (PR). O substituto é Rapha, de 26 anos, do Dínamo, da Rússia (ex-Ulbra e Banespa), que treina com a seleção como convidado desde o dia 17. Marcelinho é o outro levantador no torneio.