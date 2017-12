Ricardinho quer ser titular mais 13 anos Na seleção, e como titular, por mais 13 anos ? brinca o levantador Ricardinho, mas falando a verdade sobre o seu desejo de seguir no comando do vôlei do Brasil, assim como Maurício, que manteve uma titularidade que durou uma década e meia. O jogador iniciou a temporada de 2003 contratado para o lugar de Maurício no Telemig Celular/Minas, hoje a equipe que concentra três dos cinco integrantes da seleção que permanecem atuando no País (os sete restantes estão no exterior). Sem opções no Brasil, Maurício mudou para um clube italiano. Depois perdeu o lugar de titular na seleção para Ricardinho, no primeiro jogo da Liga Mundial, em São Paulo. Ricardinho afirma que todo mundo sempre pergunta sobre a sua relação com Maurício. "Muito tranqüila, normal", afirma. Sua briga com o companheiro-rival não é pessoal, mas sim numa competitividade que o trabalho exige. "Fechei a temporada feliz, sabendo que estou cada vez mais assegurando minha posição ? que eu corri atrás ? de titular. Enquanto estiver com o osso na boca não vou largar. Corri atrás da posição de titular, não há porque me omitir ou ser hipócrita de dizer que não. Em 14 anos ninguém tinha conseguido tirar o Maurício da posição...Eu consegui e quero permanecer nela... Bom um ano já foi. Faltam mais 13 anos agora", afirma Ricardinho, referindo-se ao tempo de tiularidade de Maurício. Quando iniciou, tinha o sonho de ser da seleção. Depois, de estar entre os 12 convocados para os torneios importantes, e então, de ser o titular. "O atleta que quer algo a mais tem sempre de correr atrás de um objetivo. Eu não sonhava com fazer parte da história do vôlei, mas sim em fazer parte da seleção." Quando começou tinha o William como "espelho" e, em seguida, o próprio Maurício.