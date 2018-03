Ricardo Arona vence Mark Kerr, por pontos O brasileiro Ricardo Arona, faixa preta de jiu-jitsu, venceu o norte-americano Mark Kerr, praticante de luta olímpica, na superluta da quinta edição do Abu-Dhabi Word Submission Wrestling Championship, conhecido como ADCC, evento realizado este fim de semana no Ginásio do Ibirapuera. O americano Dean Lister foi o campeão da categoria absoluto e enfrentará Arona no ADCC do Japão, em 2005. A superluta, que ocorreu no sábado, foi o evento mais esperado do campeonato. Mesmo há mais de um ano sem lutar e visivelmente fora de forma, Kerr resistiu a todas as tentativas de Arona de derrubá-lo. Nos primeiros dez minutos, nos quais não havia contagem de pontos, Arona conseguiu derrubar o americano, que logo em seguida se levantou e partiu para o ataque. Arona venceu o americano, por pontos, na prorrogação. A grande surpresa do campeonato durante as eliminatórias foi o fim da invencibilidade da família Gracie, introdutora do jiu-jitsu no Brasil. Renzo, Royler, Ryan e Roger Gracie não chegaram às finais. Royler, tricampeão do ADCC, foi finalizado pelo americano Eddie Bravo. Renzo Gracie perdeu para Marcelo Garcia e Ryan Gracie foi derrotado, por pontos, pelo amazonense Ronaldo Jacaré.