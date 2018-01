Ricardo e Emanuel a 1 vitória do título A dupla brasileira Ricardo e Emanuel garantiu a classificação para as oitavas-de-final do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, disputado nas areias de Copacabana, no Rio. Eles derrotaram os espanhóis Bosma e Herrera, por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/12. Caso consigam chegar às quartas-de-final, já garantem o título do Circuito Mundial. O primeiro set foi vencido com facilidade pelos brasileiros. Ricardo e Emanuel abriram uma boa vantagem no marcador e mantiveram a diferença até o final. No segundo, os espanhóis esboçaram uma reação e equilibraram o jogo. A técnica da dupla do Brasil, porém, prevaleceu e a vitória veio com tranqüilamente. Agora, Ricardo e Emanuel enfrentam os norte-americanos Foinoimoana e Wong nesta sexta-feira. E, se vencerem, já garantem o título do Circuito Mundial, pois no Rio está sendo disputada a última etapa da competição. Márcio e Benjamin, vice-líderes do ranking e única dupla que ainda briga pela conquista do Circuito Mundial, também tiveram um bom dia. Eles derrotaram os compatriotas Tande e Pedro Cunha, por 2 sets a 0, parciais de 21/19 e 21/15. Os outros dois brasileiros eliminados nesta quinta-feira foram Pará e Anselmo. A dupla perdeu para Hernandez e Papaleo, de Porto Rico, pelo mesmo placar, com parciais de 21/12 e 21/19. Os brasileiros Harley e Franco também obtiveram a classificação derrotando compatriotas. Eles venceram Fábio Luís e Paulo Emílio por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 21/18. Enfrentam agora, nesta sexta-feira, os norte-americanos Blanton e Nygaard. "Temos a tática definida para vencer. Vamos entrar na quadra com muita vontade, garra e determinação", disse Franco. Outra dupla brasileira que vai jogar nas oitavas-de-final é a formada por Fred e Grael. Eles não tiveram dificuldade para passar pelos espanhóis Cotrino e García Thompson, por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/11.