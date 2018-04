Ricardo e Emanuel apostam no ouro Ao contrário de Adriana Behar e Shelda, que já se contentariam com a prata, a dupla Ricardo e Emanuel aposta tudo no ouro. Os brasileiros enfrentarão os espanhóis Javier Bosma e Pablo Herrera pelo título do torneio olímpico de vôlei de praia, nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Atenas. Motivada com a difícil vitória sobre os suíços Heuscher e Kobel, na semifinal de segunda-feira, a parceria brasileira acredita ter boas chances de se dar bem no desempate diante dos rivais espanhóis. Até agora, nos quatro confrontos, há igualdade em 2 a 2. Ricardo e Emanuel saíram vencedores nos dois duelos de 2003 e Bosma e Herrera levaram a melhor nas duas partidas desta temporada. "O último jogo foi numa etapa do circuito na China e nós perdemos, mas Olimpíada é bem diferente", declarou Ricardo. "Tenho hoje mais experiência e maturidade que em Sydney." Nos Jogos de 2000, Ricardo faturou a prata ao lado de Zé Marco e, há quase dois anos, juntou-se a Emanuel. Pedreira - Os espanhóis seguramente vão dar trabalho. A exemplo dos brasileiros, estão invictos na competição e, na semifinal, passaram com sobras por Prosser e William, da Austrália. Mesmo assim, o baiano Ricardo, de 29 anos, e o paranaense Emanuel, de 31, são considerados os favoritos pelos especialistas. O otimismo é tão grande que, quando perguntado se a medalha de prata já os deixaria satisfeitos, Emanuel ficou irritado. "Se ganhar a prata já estará bom? Não tenho nem resposta para essa pergunta."