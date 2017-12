Ricardo e Emanuel avançam na Áustria Os brasileiros Emanuel e Ricardo venceram nesta sexta-feira os espanhóis Bosma e Ortiz pela terceira rodada do torneio do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputado na localidade austríaca de Klagenfurt. Atuais campeões olímpicos, Emanuel e Ricardo não tiveram dificuldades para fazer 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/16. Com o resultado, eles garantiram vaga para a quarta rodada, que dá acesso às semifinais. Os espanhóis vão disputar a repescagem. Os brasileiros Harley e Benjamin também venceram os espanhóis Herrera e Mesa, por 2 sets a 1 (19/21, 21/19 e 15/8), garantindo vaga na próxima fase.