Ricardo e Emanuel começam corrida olímpica com vitória sobre brasileiros

Pelo que definiu a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), o ranking vai computar os oito melhores resultados entre os 10 principais torneios do Circuito Mundial, sendo o primeiro deles o Grand Slam de Moscou. A dupla campeã deste ranking vai para a Olimpíada do Rio e a segunda colocada terá prioridade de convocação.

A disputa começou nesta quarta-feira, com apenas uma rodada da fase de grupos na chave masculina. Pedro Solberg/Evandro ganhou dos primos chilenos Grimalt, também em 2 a 1, com parciais de 21/18, 19/21 e 15/8, enquanto Alison e Bruno fizeram jogo parelho contra Ranghieri/Carambula (Itália), vencendo com parciais apertadas, de 33/31 e 23/21. Na quinta, cada time entra em quadra duas vezes buscando vaga nas oitavas de final.

Já entre as mulheres a chave principal tem cinco times, porque Maria Clara/Carol recebeu convite e Lili/Carol Horta furou o qualifying. Nesta quarta, elas se enfrentaram, com vitória das irmãs cariocas por 2 a 0 (25/23 e 21/13). Depois, Maria Clara e Carol venceram Fendrick/Swat, por 2 a 1 (16/21, 21/18 e 15/12), enquanto Lili e Carol Horta foram beneficiadas por lesão e não precisaram enfrentar as também norte-americanas Walsh e Ross.

As duas duplas favoritas às vagas olímpicas brasileiras no Rio decepcionaram, com uma vitória e uma derrota nesta quarta. Larissa e Talita, que mantiveram longa invencibilidade, foram derrotadas por Bansley/Pavan, do Canadá, por 2 a 1, com parciais de 17/21, 21/17 e 13/15 - Sarah Pavan, de 28 anos, chegou a jogar pelo Rexona na Superliga.

Antes, Talita e Larissa haviam atropelado a dupla do Azerbaijão formada pela brasileira Vivian (que chegou a ser parceira de Larissa durante lesão de Juliana, em 2008) e Abbaszade, vencendo por 2 a 0, com parciais de 21/13 e 21/15.

Juliana e Maria Elisa também tiveram dia de uma vitória (sobre Forrer/Vergé-Dépré, da Suíça, com 21/16 e 21/17) e uma derrota (para Bawden/Clancy, da Austrália, por 2 a 1, parciais de 19/21, 24/21 e 17/15), na partida mais longa do dia.

Campeãs no Open de Praga (República Checa), no domingo, Agatha e Bárbara Seixas foram perfeitas nesta quarta em Moscou, passando por Summer/Fopma (EUA) e Humana-Paredes/Pischke (Canadá), ambas em dois sets, com parciais de 21/18 e 21/13 diante das norte-americanas e 21/13 e 21/16 sobre as canadenses.