Ricardo e Emanuel conquistam ouro Saiu mais uma medalha de ouro para o Brasil, a segunda nos Jogos de Atenas. Ricardo e Emanuel foram campeões olímpicos no vôlei de praia, nesta quarta-feira, repetindo o feito de Robert Scheidt no iatismo. A conquista da dupla brasileira veio com a vitória sobre o espanhóis Bosma e Herrera, por 2 sets a 0 (21/16 e 21/15). Agora, o Brasil já tem 5 medalhas conquistadas em Atenas. Além das duas de ouro de Robert Scheidt e da dupla Ricardo/Emanuel, saíram uma prata com Adriana Behar e Shelda também no vôlei de praia e duas de bronze no judô - Leandro Guilheiro e Flávio Canto. Na final desta quarta-feira, os brasileiros dominaram completamente os espanhóis. Sempre na frente, Ricardo e Emanuel chegaram fácil à vitória, coroando uma dupla que está junta desde o final de 2002. Assim, Ricardo, que ganhou prata nos Jogos de Sydney/2000 (na época, jogava com Zé Marco), sobe mais um degrau no pódio. E Emanuel, que tinha sido 9º colocado nas duas últimas olimpíadas, chega ao título olímpico.