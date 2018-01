Ricardo e Emanuel conquistam título Ricardo e Emanuel conquistaram o título da etapa da Noruega do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, neste domingo, na cidade de Stavanger. Na final, os atuais campeões derrotaram outra dupla brasileira, Harley e Benjamin, por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19. Já na chave feminina da etapa norueguesa a final aconteceu no sábado. E a dupla brasileira Larissa e Juliana perdeu o título para as gregas Karadassiou e Arvaniti por 2 a 1, com 12/21, 21/16 e 15/10. A próxima etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia começa nesta segunda-feira mesmo, com a chave feminina, em São Petersburgo, na Rússia.