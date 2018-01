Ricardo e Emanuel não jogam mas vão à final A dupla brasileira campeã do Circuito Mundial 2003 de Vôlei de Praia Ricardo e Emanuel nem precisou jogar na semifinal e vai disputar o título do Campeonato Mundial contra os norte-americanos Holdren e Metzger, neste domingo, a partir das 10 horas, na Arena de Copacabana. Por causa de uma lesão muscular de Maia, a dupla portuguesa, composta ainda por Brenha, perdeu para os brasileiros por WO. Pouco depois, numa partida nervosa no primeiro set e em que foram prejudicados pela arbitragem, Márcio e Benjamin foram derrotados por Holdren e Metzger por 2 a 0 (19/21 e 14/21). O jogo estava equilibrado na primeira parte e Márcio e Benjamin pareciam seguros. Eles estavam ganhando por 17 a 16, quando a arbitragem errou duas vezes a favor dos americanos. Numa bola que não tocou na fita e em outra, pouco depois, que bateu na areia antes da defesa adversária devolvê-la, os brasileiros perderam dois pontos e também o controle emocional. A dupla dos Estados Unidos conseguiu reverter o placar de 17 a 16 para 19 a 17. Márcio, visivelmente o mais abalado, desperdiçou um ataque, jogando a bola para fora, o que determinou a vitória de Holdren e Metzger por 21 a 19. Ao perceber que o jogador brasileiro de menor estatura estava muito nervoso, os adversários passaram a sacar mais em cima dele. Tiraram proveito disso e venceram o segundo set com folga. "Faltou um pouco de comunicação entre nós e eles tiveram muita sorte em bolas praticamente perdidas", justificou Márcio, atribuindo também à arbitragem uma parte da responsabilidade pela derrota. Benjamin foi mais duro nas críticas aos árbitros de linha e de rede. "Ficou claro pra todo mundo que perdemos o primeiro set pelos erros deles. Era um momento bom e decisivo do jogo, onde ninguém poderia falhar. Foi assim durante o ano todo, no Circuito; a arbitragem sempre nos prejudicando bastante." No segundo set, o Brasil esteve bem até o quarto ponto. Nem mesmo o apoio da torcida, que lotou o local com 8 mil presentes, e dos animadores de público, Márcio e Benjamin conseguiram reagir. Holdren e Metzger tiveram uma atuação excelente na segunda parte do jogo, com deixadas oportunas e inteligentes, saques estudados e bloqueio e ataque eficientes. Aos poucos, foram deslanchando no placar. Um lance que pode ter determinado a "entrega" da partida pelos brasileiros ocorreu logo no início do segundo set. Os EUA venciam por 5 a 3 e a dupla brasileira diminuiu um ponto. Quando partia para o empate, Márcio forçou o saque, a bola não passou da rede e os adversários fizeram 6 a 4. Em seguida, num ponto de bloqueio, marcavam 7 a 4. A partir de então, os americanos estiveram absolutos na partida. "Tivemos melhor controle de bola e isso foi fundamental", disse Holdren. Ele espera uma grande final contra os campeões do circuito. "Ricardo e Emanuel é uma dupla muito aguerrida e técnica. Vai ser um belo jogo", previu. De acordo com Emanuel, um dos trunfos dos americanos é a frieza. "Aliada à alta qualidade técnica, eles podem fazer um jogo de igual para igual. Vai ser divertido, vai ser bom, muito bom, disputar esta final. Melhor ainda se ganharmos de novo", comentou Emanuel, referindo-se ainda ao título do Circuito Mundial, conquistado por antecipação na sexta-feira.