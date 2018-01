Ricardo e Emanuel são campeões do Circuito A dupla brasileira Emanuel e Ricardo conquistou nesta sexta-feira o título do Circuito Mundial de Vôlei de Praia ao vencer os norte-americanos Fonoimoana e Wong por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 22/20, na arena montada na Praia de Copacabana. Com a façanha, Emanuel ganhou pela quinta vez o circuito mundial. A dupla segue no torneio e espera pelos adversários nas quartas-de-final. A partida valeu como revanche para Ricardo, uma vez que ele perdeu o título olímpico para Fonoimoana, em Sydney.