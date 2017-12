Ricardo e Emanuel são campeões na praia Os brasileiros Ricardo e Emanuel conquistaram nesta quinta-feira o título do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, depois de vencerem os dois primeiros jogos da etapa da Cidade do Cabo, na África do Sul. Com isso, a dupla avançou para as oitavas-de-final e não pode ser mais alcançada pelos adversários. Atual campeã olímpica, a dupla brasileira chega assim ao seu terceiro título do Circuito Mundial. Mas Ricardo já tinha vencido também em 2000, quando seu parceiro era Zé Marco, e Emanuel ganhou outras 4 vezes: com Zé Marco (em 96 e 97), com Loiola (98) e com Tande (2001). Nesta quinta-feira, Ricardo e Emanuel estrearam com vitória sobre os italianos Tomatis e Raffaeli por 2 sets a 1 (21/18, 18/21 e 15/10). Depois, venceram os suecos Berg e Svensson por 2 a 0 (21/14 e 21/19). Eles só perderiam o título para outra dupla brasileira: Márcio e Fábio Luiz, que conquistaram o último Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em junho, na Alemanha. Os dois, inclusive, fizeram seu papel e venceram seus primeiros jogos na África do Sul. Também nesta quinta-feira, Márcio e Fábio Luiz derrotaram os russos Koshkarev e Prokopiev por 2 sets a 1 (17/21, 21/12 e 15/12) e bateram os alemães Polte e Schoen por 2 a 1 (19/21, 23/21 e 15/12). Campanha - Ricardo e Emanuel só assumiram a liderança do ranking no final de setembro, quando conquistaram a etapa da Grécia. Além dessa, eles venceram no México, Brasil, Suíça, Noruega, Rússia e Argentina. Também foram prata na China e Áustria, além do bronze na Croácia, Polônia e Canadá.