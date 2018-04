Ricardo e Emanuel são premiados Ricardo e Emanuel receberam neste domingo o troféu pelo título do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que haviam conquistado antecipadamente. No entanto, o desempenho dos medalhistas de ouro em Atenas na última etapa do torneio, realizada no Rio, não foi boa. Eles ficaram em quarto lugar ao serem derrotados pelos suíços Heyer e Egger, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 17/21, 23/21 e 17/15. Esta é a terceira vez que a dupla brasileira disputou a etapa carioca, na Praia de Copacabana, e a primeira que não ficou entre os três primeiros colocados. O resultado parece não ter abatido Ricardo, que achou "surpreendente" a performance de ambos na competição "por causa das circunstâncias". "Não treino com bola desde as Olimpíadas. Apenas atuei no Circuito de Brasília, onde ficamos em quinto lugar, mas isso não dá ritmo de jogo. Com as condições físicas da nossa dupla não dava para esperar muita coisa", declarou Ricardo. "Pelo que eu e Emanuel esperávamos até que chegamos bem longe". A evolução dos estrangeiros no vôlei de praia foi comentada por Ricardo com ironia. "Eles vêm fazer a pré-temporada aqui e são treinados por técnicos brasileiros. Estes são os maiores culpados pelo crescimento do esporte fora do País", brincou. A próxima meta de Ricardo e Emanuel é a conquista do Circuito Brasileiro. Pódio - Somente as duplas estrangeiras subiram ao pódio na etapa do Rio. Após a decisão da medalha de bronze, obtida pelos suíços Heyer e Egger, os alemães Dieckmann e Reckermann conquistaram o ouro. Eles derrotaram os também suíços Heuscher e Kobe por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 19/21 e 15/09, e receberam uma premiação de US$ 27 mil. Este é o terceiro título de Dieckmann e Reckermann na temporada - o primeiro atuando fora de casa. "É bom vencer em qualquer lugar, mas aqui realmente teve um sabor especial", disse Dieckmann, que frisou ter "adorado" a ausência dos brasileiros na decisão deste domingo. "Fiquei feliz por jogar contra os meus amigos", afirmou o alemão, referindo-se aos suíços Heuscher e Kobe, que ficaram com a prata.