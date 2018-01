Ricardo e Emanuel vão à final sem jogar A dupla Ricardo e Emanuel está mais próxima do segundo título no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia. Depois conquistar o circuito, eles passaram à final do torneio sem mesmo entrar na arena montada nas areias de Copacabana. Neste sábado pela manhã, o jogador português Maia sentiu uma lesão e não pôde disputar a partida com o seu parceiro, Brenha. Assim, os brasileiros se classificaram diretamente à decisão. Agora eles esperam os vencedores de outra semifinal entre os compatriotas Márcio e Benjamim e os norte-americanos Holdren e Metzger.