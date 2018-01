Ricardo e Emanuel vão atrás de outro título Ricardo e Emanuel garantiram a hegemonia do Brasil no vôlei de praia, ao conquistarem o Circuito Mundial de 2003, nesta sexta-feira, nas areias de Copacabana. Semana passada, também no Rio, o título do feminino já tinha ficado com uma dupla brasileira: Ana Paula e Sandra. O título veio antecipado graças à classificação para as quartas-de-final da etapa do Rio, a última do Circuito Mundial. Na manhã desta sexta-feira, Ricardo e Emanuel derrotaram os norte-americanos Fonoimoana e Wong por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 22/20. Depois, eles voltaram para a quadra à tarde e venceram os também brasileiros Fred e Grael por 21/19 e 21/16. Assim, a dupla está na semifinal da etapa do Rio, que equivale ao Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, título que eles prometem buscar. Neste sábado, Ricardo e Emanuel enfrentam os portugueses Maia e Brenha, que eliminaram os norte-americanos Blanton e Nygaard por 2 sets a 1. A outra semifinal do Campeonato Mundial também já está definida. Será um confronto entre Brasil e EUA. Os representantes brasileiros são Márcio e Benjamin, que derrotaram os alemães Klemperer e Rademacher por 21/15 e 21/16 e os irmãos suíços Martin e Paul Laciga por 21/14 e 22/20. Eles irão enfrentar os norte-americanos Holdren e Metzger. "Foi um título merecido. Trabalhamos muito o ano inteiro e seria triste deixar escapá-lo na última etapa", comemorou Ricardo, que se tornou campeão do Circuito Mundial pela segunda vez - já Emanuel chegou à sua 5ª conquista. "Agora, esperamos conquistar o Mundial para a vaga nas Olimpíadas de Atenas de 2004 ficar próxima."