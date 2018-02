Ricardo e Emanuel vencem no México Os brasileiros Ricardo e Emanuel, medalhistas de ouro em Atenas 2004, conquistaram o Aberto de vôlei de praia de Acapulco ao vencer na final seus compatriotas Pedro Cunha e Franco. Ricardo e Emanuel venceram Cunha e Franco em dois sets de 21/12 e 21/19 em uma partida de 42 minutos de duração no estádio da Praia Tamarindos de Acapulco, 300 quilômetros ao sul da capital mexicana. Os campeões do Aberto de Acapulco levaram um prêmio de US$ 32 mil enquanto que Franco e Cunha receberam US$ 22 mil pelo segundo lugar no torneio, que faz parte do circuito mundial. "Reservamos nosso melhor vôlei para o final da temporada", disse Emanuel, cuja dupla conquistou seu sexto torneio do ano. O Aberto de Acapulco terminará neste domingo com a final feminina na qual as americanos Walsh e May esperam na final as vencedoras do duelo entre as brasileiras Juliana e Larissa (BRA) e as americanas Rachel Wacholder e Elaine Young (EUA).