Ricardo Gomes celebra vitória do Botafogo, mas pondera: 'Nada de excepcional' O Botafogo venceu o clássico diante do Fluminense na última quarta-feira, por 2 a 0. Em Cariacica, no Espírito Santo, a equipe dominou boa parte do clássico e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. Como não podia ser diferente, o técnico Ricardo Gomes celebrou o resultado, mas ele mesmo ponderou.