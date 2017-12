Ricardo Gonçalves é o 1º na Hípica O cavaleiro Ricardo Gonçalves Filho fechou o ano como primeiro colocado no ranking da Sociedade Hípica Paulista, ao vencer a 10ª etapa da série principal, montando Copag Marketing. Ele conquistou o campeonato com 121,5 pontos, seguido por Paulo Victor Foroni, com 82. Já Vitor Alves Teixeira ganhou o Grande Prêmio Rural Agro Invest, também na Hípica Paulista, montando Cactus. O segundo colocado foi Álvaro Affonso de Miranda Neto, atual campeão brasileiro, que montou Audi Oliver Método. Flávio Abreu Bernardes, com Pia Nigra, ficou em terceiro.