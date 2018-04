Ricardo Maurício vence na Stock Car; Barrichello é 2º Com uma estratégia ousada, Ricardo Maurício venceu a etapa de Salvador da Stock Car neste domingo. Ele cruzou a linha de chegada no circuito de rua da capital baiana acompanhado de Rubens Barrichello, em seu primeiro pódio na categoria, e Thiago Camilo. A vitória alçou Maurício à liderança do campeonato, após quatro corridas disputadas. Ele chegou aos 80 pontos, contra 73 de Cacá Bueno, que não passou do quarto lugar em Salvador.