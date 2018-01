Ricardo Mello e André Sá vão às semifinais em Campos Ricardo Mello e André Sá são os dois tenistas brasileiros que continuam na disputa do Credicard Mastercar Tennis Cup, torneio challenger que é realizado em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Eles venceram seus jogos nesta quinta-feira e garantiram vaga nas semifinais. Nas quartas-de-final, Ricardo Mello ganhou do também brasileiro André Ghem por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Seu próximo adversário será o argentino Leonardo Mayer, que eliminou outro tenista do Brasil, Júlio Silva, por 7/6 (7/5) e 6/3. Já André Sá derrotou nesta quinta-feira o uruguaio Marcel Felder, também por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4. Ele irá jogar agora contra o eslovaco Ivo Klec, que passou pelo cabeça-de-chave número 1 do torneio, o brasileiro Thiago Alves, com 6/3 e 6/2. Enquanto André Sá é o atual campeão do torneio em Campos do Jordão, Ricardo Mello já conquistou o título duas vezes: em 2001 e 2002.