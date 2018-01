Ricardo Mello é campeão do Aberto de Santa Catarina Ricardo Mello, atual 183º do ranking mundial, é o campeão do Aberto de Tênis de Santa Catarina. Neste domingo, o tenista de 25 anos conquistou o título do segundo maior torneio do Brasil ao derrotar o argentino Diego Junqueira por 6/3, 5/7 e 7/6 (4), em 2h42min, somando mais 80 pontos no ranking internacional, além de uma premiação de US$ 14.400. Mello não conquistava um título desde janeiro de 2005, quando sagrou-se campeão do Aberto de Tênis de São Paulo. Para chegar ao título na quadra central do Costão do Santinho, Mello também teve de superar as dificuldades trazidas pelo forte vento que esteve presente durante toda a partida e que chegou a 60km/h em alguns momentos. ?O Junqueira é um cara que luta muito. Foi um jogo duríssimo. Estava muito ruim para quem sacava contra o vento. Tive a oportunidade de fechar o jogo no segundo set, mas ele conseguiu vencer. Depois, salvei dois match points graças ao apoio da torcida. Uma vitória destas, dura assim, tem um gostinho especial?, comentou Mello, que nesta segunda retoma os treinamentos visando o Challenger de Bogotá. O técnico Léo Azevedo, que treina Ricardo desde abril, comemorou a conquista do tenista. ?Atingimos um grande objetivo já neste início de parceria. Isto nunca tinha me acontecido antes, de vencer um torneio logo na primeira semana com um novo tenista. Nesta semana trabalhamos muito bem a parte mental, aproveitando bem a vitória obtida na Davis?, concluiu o treinador.