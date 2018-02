Ricardo Mello é eliminado em Buenos Aires Ricardo Mello foi eliminado logo em sua estréia no Torneio de Buenos Aires, na Argentina. O tenista brasileiro perdeu nesta terça-feira para o argentino Martin Vassallo Arguello por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Como Gustavo Kuerten desistiu de jogar o torneio, por causa da contusão no tornozelo, apenas dois tenistas brasileiros seguem na dipusta em Buenos Aires. Marcos Daniel e Flávio Saretta jogam ainda nesta terça-feira.