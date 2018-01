Ricardo Mello é eliminado no qualifying em Miami Ricardo Mello foi eliminado na segunda rodada do qualifying para o Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. Assim, o Brasil fica com apenas um tenista na disputa por vaga no torneio: Marcos Daniel, que joga também nesta terça-feira, contra o norte-americano Kevin Kim. Na segunda-feira, Ricardo Mello tinha estreado com vitória no qualifying, ao passar pelo alemão Rainer Schuettler. Mas ele perdeu nesta terça para outro tenista da Alemanha, Simon Greul, por 2 sets a 1, com parciais 6/1, 0/6 e 7/5. Também na segunda-feira, outro tenista brasileiro, Thiago Alves, foi eliminado na primeira rodada do qualifying. Já Gustavo Kuerten e Flávio Saretta desistiram da disputa do Masters Series de Miami - ambos por contusão.