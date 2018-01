Ricardo Mello é eliminado no Torneio de Indianápolis Durou pouco a participação do tenista brasileiro Ricardo Mello no Torneio de Indianápolis, nos Estados Unidos. Ele foi eliminado nesta terça-feira, ao perder na segunda rodada para o norte-americano Vince Spadea por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Ricardo Mello tinha conseguido uma boa vitória em sua estréia, na noite de segunda-feira, ao derrotar o francês Jean-Rene Lisnard por 7/5. Mas não resistiu ao jogo de Spadea e acabou eliminado nesta terça. Com isso, resta apenas um brasileiro na disputa do Torneio de Indianápolis, que distribui US$ 575 mil em prêmios. É Thiago Alves, que estreou nesta terça-feira com a vitória sobre o norte-americano Bobby Reynolds e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Seu próximo adversário será o francês Nicolas Mahut.