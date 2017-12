Ricardo Mello e Júlio Silva vão à 2.ª rodada em Aracaju Os brasileiros Ricardo Mello e Júlio Silva avançaram na à segunda rodada do challenger de Aracaju, a terceira etapa da Copa Petrobras, circuito de torneios pela América do Sul. Mello precisou de três sets superar o austríaco Rainer Eitzinger, número 238 do ranking mundial, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/1, na noite desta segunda-feira. ?Eu já esperava um jogo corrido, de pontos longos. Saí um pouco do jogo no segundo set, mas consegui um break cedo no terceiro, aí deslanchei e venci com certa facilidade?, disse Mello, que é o 136.º do ranking e não foi bem nas etapas anteriores - caiu nas quartas-de-final em Bogotá e nas oitavas em Montevidéu. Júlio Silva teve um pouco mais de facilidade para eliminar o argentino Diego Junqueira por 2 a 0 (6/1 e 7/6(7/3)). ?Ele bate muito forte na bola, é duro jogar contra ele?, afirmou o brasileiro, depois da vitória no saibro em Sergipe. Nesta terça-feira, mais cinco brasileiros entram em quadra. Thiago Alves, o número 1 do Brasil, enfrenta Rogério Silva - o vencedor pega Ricardo Mello nas oitavas-de-final. Flávio Saretta joga contra o argentino Diego Hartfield, André Ghem enfrenta o espanhol Marcel Granollers-Pujol, e Ricardo Hocevar enfrenta Cristian Villagran.