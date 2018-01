Ricardo Mello estréia com vitória em Indianápolis O tenista brasileiro Ricardo Mello conseguiu uma boa vitória em sua estréia no Torneio de Indianápolis, nos Estados Unidos, que distribui US$ 575 mil em prêmios. Ele derrotou nesta segunda-feira o francês Jean-Rene Lisnard por 2 sets a 0, com duplo 7/5. Atual número 142 do ranking mundial, Ricardo Mello deve voltar a jogar nesta terça-feira. Seu próximo adversário já está definido: será o norte-americano Vince Spadea, que é o cabeça-de-chave número 14 do torneio. Outro brasileiro está na disputa em Indianápolis. É Thiago Alves, que faz sua estréia também nesta terça, contra o norte-americano Bobby Reynolds. O Torneio de Indianápolis serve de preparação para o US Open, o último Grand Slam da temporada, que começa no dia 28 de agosto, em Nova York.