Ricardo Mello perde jogo e pontos no Brasil Open Ricardo Mello sofreu uma derrota na segunda rodada do Brasil Open com desagradáveis conseqüências. Ao ser eliminado pelo sérvio-montenegrino, Boris Pashanski, por 6/2 e 6/3, o tenista brasileiro não defendeu os pontos das semifinais do ano passado e, portanto, não terá como recuperar posições no ranking da ATP. Está semana está em 183 e irá manter-se ao redor dessa classificação na próxima lista da ATP. Normalmente, os pontos de um torneio são defendidos na própria semana da competição. Mas no caso do Brasil Open deste ano, a pontuação já caiu, por causa de uma alteração de data da competição. Dos seis brasileiros que entraram na chave principal do Brasil Open, Ricardo Mello foi o quinto a ser eliminado, depois de Gustavo Kuerten, André Sá, Marcos Daniel e André Ghem.