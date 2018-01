Ricardo Mello perde na estréia na Índia A temporada de 2006 não começou boa para o tenista brasileiro Ricardo Mello. Logo no primeiro jogo do ano, o paulista foi derrotado pelo desconhecido indiano Prakash Amritraj por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3 -, pela primeira rodada do ATP de Chennai, na Índia. Mello, que figurou boa parte do ano passado como o número 1 do Brasil, ocupa atualmente a 111ª colocação no ranking de entradas da ATP - é o terceiro do País, atrás de Marcos Daniel e Flávio Saretta. A participação no torneio indiano servia de preparação de Mello para a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que começará no dia 16.