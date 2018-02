Ricardo Mello quebra jejum e avança no Brasil Open Sem vencer um jogo há quase seis meses (sua última vitória foi no US Open, em agosto do ano passado sobre o argentino Juan Mônaco), o brasileiro Ricardo Mello quebrou o jejum de não passar pela primeira rodada de um torneio e estreou com vitória no Brasil Open, ao derrotar Juan Antonio Marin, da Costa Rica, por 7/6 (11/9), 3/6 e 6/0. Seu próximo adversário será o vencedor de Tomas Behrend x Boris Pashanski.