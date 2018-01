Ricardo Mello sobe no novo ranking de tênis da ATP O tenista brasileiro Ricardo Mello, que neste domingo ganhou o Aberto de Tênis de Santa Catarina, subiu 40 posições no novo ranking de entradas da ATP, divulgado nesta segunda-feira. Ele foi para o 143.º lugar, com 287 pontos. A liderança continua com o suíço Roger Federer, que tem 6.810 pontos. Em segundo está o espanhol Rafael Nadal, com 4.135. Já o norte-americano James Blake e o argentino Gaston Gaudio subiram uma posição. Eles foram para sétimo e oitavo lugares, respectivamente. Veja a classificação do ranking de entradas: 1.º - Roger Federer (SUI) - 6.810 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 4.135 3.º - David Nalbandian (ARG) - 2.750 4.º - Andy Roddick (EUA) - 2.715 5.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 2.615 6.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.490 7.º - James Blake (EUA) - 1.985 8.º - Gaston Gaudio (ARG) - 1.865 9.º - Guillermo Coria (ARG) - 1.690 10.º - Andre Agassi (EUA) - 1.600 83.º - Marcos Daniel (BRA) - 466 90.º - Flávio Saretta (BRA) - 432 136.º - Thiago Alves (BRA) - 308 143.º - Ricardo Mello (BRA) - 287 319.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 100 Corrida dos Campeões: 1.º - Roger Federer (SUI) - 492 pontos 2.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 225 3.º - Marcos Baghdatis (CYP) - 189 4.º - James Blake (EUA) - 185 5.º - Tommy Haas (ALE) - 174 6.º - David Nalbandian (ARG) - 150 7.º - Nikolai Davydenko (RUS) - 125 8.º - Rafael Nadal (ESP) - 124 9.º - Jarkko Nieminen (FIN) - 116 10.º - Mario Ancic (CRO) - 114 86.º - Marcos Daniel (BRA) - 20 132.º - Ricardo Mello (BRA) - 7 132.º - Flávio Saretta (BRA) - 7 172.º - André Ghem (BRA) - 3 200.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 1 200.º - André Sá (BRA) - 1